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Россия запустила по Киеву 5 ракет. Это говорит о ее отношении к ООН, - Зеленский

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Киев, Четверг 28 апреля 2022 22:47
Россия запустила по Киеву 5 ракет. Это говорит о ее отношении к ООН, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшние ракетные удары по Киеву. По словам главы государства, оккупанты выпустили по украинской столице пять ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Как известно, ракетный удар был нанесен тогда, когда в Киеве с визитом находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"И сегодня сразу по завершению наших переговоров (с генсеком ООН - ред.) в Киеве в город полетели российские ракеты. Пять ракет. И это говорит об истинном отношении России к глобальным институтам, о попытке унизить ООН. А значит, требует соответствующей мощной реакции", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетные удары по Шевченковскому району Киев.

Как известно, в результате попадания ракет по меньшей мере трое пострадавших.

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