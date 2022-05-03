"Это сеанс политической агитации": премьер Италии раскритиковал телеканал за интервью с Лавровым

Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал итальянский телеканал Rete4 за скандальный эфир с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он заявил, программа была заявлена как интервью, но на самом деле это был сеанс политической агитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Драги, которое цитирует La Repubblica .

Итальянский премьер отметил, что в его государстве, в отличие от страны-оккупанта РФ, есть свобода прессы и слова, даже если слова явно лживые и ложные".

"Но стоит задать вопрос, а приемлемо ли приглашать кого-то на интервью и не реагировать одновременно на его высказывания? Это явно не достижение (интервьюера, - ред.). То, что сказал Лавров, является ошибкой. Часть о Гитлере действительно неприлична. Телевидение свободно транслирует эти мысли. Говорили, что будет интервью, а на самом деле это был сеанс политической агитации", - подчеркнул Драги.

Между тем сам медиаконцерн Mediaset, которому принадлежит Rete4, выступил в защиту программы и решения пригласить Лаврова, заявив, что глава МИД РФ - это "второй человек в России", а интервью с ним якобы "документ современной истории".

Предыстория

Напомним, накануне итальянский телеканал Rete4 транслировал скандальное интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время которого глава МИД РФ сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером и заявил, что "самые отъявленные антисемиты, как правило, евреи".

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой".

Также на заявления Лаврова отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский заявив, что слова российского дипломата вызвали большой скандал в Израиле, а Москва до сих пор не извинилась и добавил "есть вопрос, останется ли посол Израиля в Москве?".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.