В Одессе раздаются взрывы
Фото: в Одессе раздаются взрывы (Getty Images)
Сегодня, 3 мая в Одессе местные жители начали сообщать о взрывах в городе. Очевидцы информируют о повторных звуках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Телеграмм-каналы.
"Сообщают о взрыве в Одессе. Предполагают ПВО. Воздушной тревоги нет. Проверяется информация", - пишут в одном из каналов.
Напомним, вчера российские оккупанты ракетами попали по инфраструктурным объектам и религиозному сооружению Одессы.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки было разрушено общежитие, где погиб 15-летний парень.
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