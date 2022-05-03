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В Одессе раздаются взрывы

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Одесса, Вторник 03 мая 2022 14:17
В Одессе раздаются взрывы Фото: в Одессе раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 мая в Одессе местные жители начали сообщать о взрывах в городе. Очевидцы информируют о повторных звуках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Телеграмм-каналы.

"Сообщают о взрыве в Одессе. Предполагают ПВО. Воздушной тревоги нет. Проверяется информация", - пишут в одном из каналов.

Напомним, вчера российские оккупанты ракетами попали по инфраструктурным объектам и религиозному сооружению Одессы.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки было разрушено общежитие, где погиб 15-летний парень.

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