В Одессе раздаются взрывы

Сегодня, 3 мая в Одессе местные жители начали сообщать о взрывах в городе. Очевидцы информируют о повторных звуках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Телеграмм-каналы.

"Сообщают о взрыве в Одессе. Предполагают ПВО. Воздушной тревоги нет. Проверяется информация", - пишут в одном из каналов.

Напомним, вчера российские оккупанты ракетами попали по инфраструктурным объектам и религиозному сооружению Одессы.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки было разрушено общежитие, где погиб 15-летний парень.

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