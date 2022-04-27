Создана контактная группа по вопросам обороны Украины, - глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о создании международной Контактной группы по вопросам обороны Украины. В нее войдут более 40 государств, первое заседание межгосударственного объединения состоялось во вторник в Рамштайне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Министр обороны США объявил, что активное взаимодействие глав оборонных ведомств и начальников штабов, которое имело место во вторник в Рамштайне, продолжится в формате Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Заявлено, что группа будет активизировать совместные усилия, координировать помощь и сосредоточить ее на победе в противостоянии российской агрессии. Остин также отметил, что встречи планируется проводить как в формате физического присутствия, так и в режиме онлайн.