Самолет, ракеты и почти десяток беспилотников: ВСУ рассказали о сбитых воздушных целях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

В ВСУ отмечают, что российская армия постепенно наращивает силы и средства как на земле, так и на небе, кроме того участились авиационные удары, пуски крылатых ракет авиационного и морского базирования.

За прошедшие сутки украинским военным удалось сбить пять ракет типа "Калибр" и типа "Х". Также силы ПВО уничтожили 9 беспилотников: 7 – типа "Орлан-10" и два – неустановленного типа. Кроме того, в Харьковской области зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил сбило очередной истребитель-бомбардировщик Су-34.