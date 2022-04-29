Самолет, ракеты и почти десяток беспилотников: ВСУ рассказали о сбитых воздушных целях
Воздушные силы ВСУ за 28 апреля сбили 15 воздушных объектов противника, среди них – самолет, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.
В ВСУ отмечают, что российская армия постепенно наращивает силы и средства как на земле, так и на небе, кроме того участились авиационные удары, пуски крылатых ракет авиационного и морского базирования.
За прошедшие сутки украинским военным удалось сбить пять ракет типа "Калибр" и типа "Х". Также силы ПВО уничтожили 9 беспилотников: 7 – типа "Орлан-10" и два – неустановленного типа. Кроме того, в Харьковской области зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил сбило очередной истребитель-бомбардировщик Су-34.
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