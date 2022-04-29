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Самолет, ракеты и почти десяток беспилотников: ВСУ рассказали о сбитых воздушных целях

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Киев, Пятница 29 апреля 2022 00:40
Самолет, ракеты и почти десяток беспилотников: ВСУ рассказали о сбитых воздушных целях Сбитый самолет РФ (Фото: armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Воздушные силы ВСУ за 28 апреля сбили 15 воздушных объектов противника, среди них – самолет, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

В ВСУ отмечают, что российская армия постепенно наращивает силы и средства как на земле, так и на небе, кроме того участились авиационные удары, пуски крылатых ракет авиационного и морского базирования.

За прошедшие сутки украинским военным удалось сбить пять ракет типа "Калибр" и типа "Х". Также силы ПВО уничтожили 9 беспилотников: 7 – типа "Орлан-10" и два – неустановленного типа. Кроме того, в Харьковской области зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил сбило очередной истребитель-бомбардировщик Су-34.

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