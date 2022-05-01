Около 23500 военных и 84 крылатые ракеты: Генштаб назвал потери России
Фото: по состоянию на 1 мая уничтожены 23500 оккупантов и 84 ракеты врага (Getty Images)
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных. Также было сбито 84 крылатые ракеты, 1026 танков и более 450 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 23500 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 1026 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 451 (+15) ед,
- РСЗО - 151 (+0) ед,
- средства ПВО - 80 (+3) ед,
- самолетов - 192 (+2) ед,
- вертолетов - 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,
- корабли / катера - 8 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 245 (+13),
- специальная техника - 32 (+0).
- крылатые ракеты (сбито) - 84.
По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Сейчас данные уточняются.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили очередной российский танк в Донецкой области.
Добавим, также сообщалось, что украинские средства противовоздушной обороны сбили российский беспилотник над Одессой.