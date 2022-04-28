ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве во время визита генсека ООН прогремели взрывы. Над одним из районов облако дыма

Новина українською →
Киев, Четверг 28 апреля 2022 20:24
В Киеве во время визита генсека ООН прогремели взрывы. Над одним из районов облако дыма Фото: в Киеве прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На правом берегу Киева вечером 28 апреля прогремели взрывы. В это время в столице с визитом находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщают очевидцы, над одним из районов Киева поднялось облако дыма. Жители домов, расположенных неподалеку от места происшествия, говорят, что взрыв был очень мощным.

Пока неизвестно, был ли это российский ракетный удар. Однако стоит отметить, что в столице в 18:22 было объявлено о продолжающейся до сих пор воздушной угрозе.

Обновлено.

Спикер ГСЧС Светлана Водолага в комментарии "Суспільному" рассказала, что по городу было два ракетных удара. На место происшествия уже выехали спасатели.

В Киеве во время визита генсека ООН прогремели взрывы. Над одним из районов облако дыма

Напомним, перед этим стало известно, что в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с генсеком ООН.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ООН Антониу Гутерриш Взрыв Война России против Украины
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги