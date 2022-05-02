У острова Змеиный ВСУ уничтожили два катера РФ, - Залужный

Фото: ВСУ уничтожили два катера РФ 2 мая (скриншот из видео/t.me/CinCAFU)

На рассвете понедельника, 2 мая, у острова Змеиный украинские военные уничтожили два катера типа "Раптор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, эти цели удалось поразить с помощью турецкого БПЛА "Байрактар". "Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает "Байрактар", - написал он.