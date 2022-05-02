У острова Змеиный ВСУ уничтожили два катера РФ, - Залужный
На рассвете понедельника, 2 мая, у острова Змеиный украинские военные уничтожили два катера типа "Раптор".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
По его словам, эти цели удалось поразить с помощью турецкого БПЛА "Байрактар".
"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает "Байрактар", - написал он.
Как сообщалось, ранее в Вооруженных силах Украины показали, что осталось от колонны вражеской российской техники после работы беспилотника "Байрактар".
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