Швеция запросила у ЕС компенсацию за военные поставки для Украины

Правительство Швеции в числе ряда других стран запросило компенсацию у Европейского союза за военные поставки для Украины. В частности, за поставку касок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Шведское радио" .

Сообщается, что компенсацию запросили за поставки вооружения и военной техники. Среди прочего, была направлена заявка на компенсацию за 5000 военных касок, но позже стало известно, что Стокгольм потребовал на 95 млн крон (порядка 9 млн евро) больше, чем стоили отправленные каски.

В то же время сообщается, что Швеция получит компенсацию только за малую часть военных поставок.