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Швеция запросила у ЕС компенсацию за военные поставки для Украины

Новина українською →
Стокгольм, Среда 27 апреля 2022 12:26
Швеция запросила у ЕС компенсацию за военные поставки для Украины Фото: премьер Швеции Магдалена Андерссон (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Правительство Швеции в числе ряда других стран запросило компенсацию у Европейского союза за военные поставки для Украины. В частности, за поставку касок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Шведское радио".

Сообщается, что компенсацию запросили за поставки вооружения и военной техники. Среди прочего, была направлена заявка на компенсацию за 5000 военных касок, но позже стало известно, что Стокгольм потребовал на 95 млн крон (порядка 9 млн евро) больше, чем стоили отправленные каски.

В то же время сообщается, что Швеция получит компенсацию только за малую часть военных поставок.

Напомним, ранее сообщалось, что Швеция передала Украине несколько тысяч единиц противотанкового оружия.

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