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Оккупанты обстреляли завод в Авдеевке: погибли 10 человек

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Авдеевка, Вторник 03 мая 2022 18:36
Оккупанты обстреляли завод в Авдеевке: погибли 10 человек Российские военные (korespondent)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате погибли 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Донецкой ОВА Павла Кириленка.

Также еще 15 человек в результате обстрела получили ранения.

"Эти цифры - оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше", - говорится в сообщении.

Глава ОВА сообщает, что оккупанты точно знали, куда целили. В частности, рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой.

Ранее мы сообщали, что оккупанты с утра обстреливают города Донецкой области. В результате погибли 9 человек.

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