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В России заявили, что с начала войны вывезли из Украины почти 200 тысяч детей

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 04:03
В России заявили, что с начала войны вывезли из Украины почти 200 тысяч детей Фото: с начала войны РФ вывезла из Украины почти 200 тысяч детей (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Министерстве обороны РФ заявили, что с 24 февраля в Россию вывезли почти 1,1 млн человек, включая почти 200 тысяч детей из территории Украины, включая "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

"За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов "Донецкой и Луганской народных республик", Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 11 550 человек, в том числе 1 847 детей, а всего с начала "специальной военной операции" - уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 - дети", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он заявил, что за прошедшие сутки от украинцев поступило 103 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированные РФ районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

"Всего в базе данных 2 754 241 такое обращение из 2 133 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев.

Напомним, после частичной эвакуации гражданских с "Азовстали" оккупанты продолжили обстрелы завода.

Мы также писали о том, что назначенный оккупантами "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию.

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