Байден попытается переманить российских ученых и специалистов, - Bloomberg

Президент США Джо Байден намерен переманить ведущих российских ученых. Для этого могут упростить визовые требования для миграции ценных специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников, у администрации Байдена готовят отмену некоторых визовых требований для российских высококвалифицированных ученых. В частности, Белый дом в своем последнем запросе Конгрессу предложил отменить необходимость наличия работодателя в США для получения рабочей визы.

Предполагается, что это правило будет работать к гражданам России со степенью магистра или доктора наук, технологий, инженерии или математики, полученных в США или за рубежом.

Данная инициатива направлена на ослабление высокотехнологичных ресурсов президента России Владимира Путин и в долгосрочной перспективе должна подорвать инновационную базу РФ.

Администрация хочет упросить переезд россиян, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовыми вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей и другими специализированными научными областями.