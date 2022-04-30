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Байден попытается переманить российских ученых и специалистов, - Bloomberg

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Вашингтон, Суббота 30 апреля 2022 10:54
Байден попытается переманить российских ученых и специалистов, - Bloomberg Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден намерен переманить ведущих российских ученых. Для этого могут упростить визовые требования для миграции ценных специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников, у администрации Байдена готовят отмену некоторых визовых требований для российских высококвалифицированных ученых. В частности, Белый дом в своем последнем запросе Конгрессу предложил отменить необходимость наличия работодателя в США для получения рабочей визы.

Предполагается, что это правило будет работать к гражданам России со степенью магистра или доктора наук, технологий, инженерии или математики, полученных в США или за рубежом.

Данная инициатива направлена на ослабление высокотехнологичных ресурсов президента России Владимира Путин и в долгосрочной перспективе должна подорвать инновационную базу РФ.

Администрация хочет упросить переезд россиян, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовыми вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей и другими специализированными научными областями.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден предложил Конгрессу закон о конфискации российских активов для Украины.

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