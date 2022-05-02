Победа Украины зависит от трех вопросов. Среди них членство в ЕС, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что победа Украины над российской агрессией зависит от трех ключевых вопросов. Среди них членство в Европейском союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы и министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода.

"Есть три вопроса, от которых зависит победа Украины в этой войне. Это санкции, оружие и перспективы членства Украины в ЕС. По санкциям у нас с Йеппе единодушная позиция, что не может быть никаких табу. Насчет оружия, то Дания делает все, что в ее силах, и за это мы ей благодарны. И наконец ЕС. Эта война будет продолжаться, пока Путин будет считать, что Украину оставили на распутье, поэтому ЕС должен продолжить взятый курс и максимально способствовать европейской интеграции Украины", - отметил Кулеба.

Он добавил, что Украина ждет решения ЕС о предоставлении статуса кандидата на членство.

"Вопрос членства Украины в ЕС - это вопрос мира и войны в Европе", - добавил Кулеба.