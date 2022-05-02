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Оккупанты второй раз с начала суток обстреляли Синельниковский район

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Днепропетровская область, Понедельник 02 мая 2022 12:26
Оккупанты второй раз с начала суток обстреляли Синельниковский район Фото: оккупанты снова обстреляли Синельниковский район (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия второй раз с начала суток обстреляла Синельниковский район Днепропетровской области. Одна из ракет попала на территорию свинокомплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Еще два "прилета" в Синельниковском районе. Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы. Задело склады. Между ними воронка - шириной 15 метров, глубиной 10 метров", - говорится в сообщении.

Вторая вражеская ракета попала в посадку. Обошлось без пострадавших.

Напомним, оккупанты сегодня утром уже обстреляли Синельниковский район, уничтожен склад зерна.

Кроме того, Россия выпустила еще две ракеты на территорию Межовской общины Днепропетровской области.

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