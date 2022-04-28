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Палата представителей США поддержала ленд-лиз для Украины

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Четверг 28 апреля 2022 22:00
Палата представителей США поддержала ленд-лиз для Украины Фото: палата представителей США поддержала ленд-лиз для Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Палата представителей США поддержала закон о ленд-лиз и защите демократии в Украине. Это поможет значительно ускорить поставки вооружения в нашу страну для дальнейшей защиты от российской агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Палаты представителей США.

Что гарантирует закон о ленд-лизе для Украины:

  • президент СШУ Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств от российской агрессии, а также других целей;
  • после принятия акта, Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции;
  • закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США;

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