Палата представителей США поддержала ленд-лиз для Украины
Фото: палата представителей США поддержала ленд-лиз для Украины (Getty Images)
Палата представителей США поддержала закон о ленд-лиз и защите демократии в Украине. Это поможет значительно ускорить поставки вооружения в нашу страну для дальнейшей защиты от российской агрессии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Палаты представителей США.
Что гарантирует закон о ленд-лизе для Украины:
- президент СШУ Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств от российской агрессии, а также других целей;
- после принятия акта, Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции;
- закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США;
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