Оккупанты утром обстреляли Запорожье

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев призвал не распространять в сети фото и видео "прилетов".

По словам советника министра МВД Антона Геращенко, известно о трех взрывах. В городе объявлена воздушная тревога.

Напомним, российские военные с территории РФ обстреляли Сумскую область. Под огнем оккупантов оказалась Белопольская община.

Мы также писали о том, что по словам главы Укрзализныци Александра Камышина, ракетный обстрел ж/д станций стал одним из тяжелейших ударов РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.