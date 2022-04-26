Оккупанты утром обстреляли Запорожье
Российские оккупанты сегодня, 26 апреля рано утром, обстреляли Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.
"Утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", - говорится в сообщении.
По словам советника министра МВД Антона Геращенко, известно о трех взрывах. В городе объявлена воздушная тревога.
Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев призвал не распространять в сети фото и видео "прилетов".
Напомним, российские военные с территории РФ обстреляли Сумскую область. Под огнем оккупантов оказалась Белопольская община.
Мы также писали о том, что по словам главы Укрзализныци Александра Камышина, ракетный обстрел ж/д станций стал одним из тяжелейших ударов РФ.
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