Вблизи Херсона прогремел мощный взрыв. Местные заметили столб дыма
Фото: вблизи Херсона раздался взрыв (t.me/Segodnya_life)
Вблизи Херсона прогремел мощный взрыв. Местные жители заметили большой столб дыма, поднимающийся в небо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Возле Херсона произошел мощный взрыв. Жители города сообщают, что в окнах домов дрожали стекла", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что звуки взрывов слышали также жители Одессы и области.
В местных пабликах в соцсетях уточняют, что взрыв произошел вблизи Чернобаевки, однако местные власти и военные пока не подтверждают эту информацию.
Напомним, сегодня оккупанты дважды обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области.
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