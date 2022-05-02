Вблизи Херсона прогремел мощный взрыв. Местные заметили столб дыма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"Возле Херсона произошел мощный взрыв. Жители города сообщают, что в окнах домов дрожали стекла", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что звуки взрывов слышали также жители Одессы и области.

В местных пабликах в соцсетях уточняют, что взрыв произошел вблизи Чернобаевки, однако местные власти и военные пока не подтверждают эту информацию.