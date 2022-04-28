Оккупанты запустили по Одесской области три ракеты. Все были сбиты
Сегодня, 28 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Российские оккупанты запустили в сторону города три ракеты, однако все они были сбиты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесская ОВА Максима Марченко.
"Хочу начать с радостной новости. Буквально только что нашими подразделениями ПВО в небе над Одесскими районами были сбиты три вражеские ракеты. Которые летели убивать мирных жителей. Спасибо нашим военным за безупречную работу", - заявил Марченко.
Также глава Одесской ОВА отметил, что вчера враг пытался осуществить разведку беспилотником, однако он также был сбит.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 28 апреля, в Одессе прогремели взрывы.
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