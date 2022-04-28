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Бундестаг одобрил поставки немецких тяжелых вооружений для Украины

Новина українською →
Берлин, Четверг 28 апреля 2022 12:32
Бундестаг одобрил поставки немецких тяжелых вооружений для Украины Фото: немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелых вооружений (bundestag.de)
Автор: Сергей Новиков

Парламент Германии проголосовал за предоставление Украине тяжелых немецких вооружений. Предложение поддержали правящая коалиция и крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что в ходе исторического голосования немецкие депутаты проголосовали за поставки "тяжелого вооружения и сложных систем". При этом военная помощь Украине должна ускоряться везде, где это возможно.

Кроме того, немецкая сторона направит больше военных для усиления присутствия НАТО в Восточной Европе, а также намерена стимулировать российских военных сложить оружие и искать убежище в Германии и ЕС.

Против военных поставок выступили только крайне правые и крайне левые силы. Лидер "Альтернативы для Германии" Тино Шрупалла уверен, что военная помощь Украине якобы сделает Берлин участником "ядерной войны".

Примечательно, что на фоне исторического голосования в Бундестаге немецкий канцлер Олаф Шольц отправился с визитом в Японию, за что подвергся критике.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия поставит Украине зенитные установки ближе к лету.

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