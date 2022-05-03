Германия намерена поставить Украине самоходные гаубицы, - Welt

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

По данным издания, политическое решение канцелярии и министерства обороны Германии было принято вопреки совету руководящих кадров Бундесвера. Они указали, что только около 40 из 119 Panzerhaubitzen 2000, находящихся на вооружении Бундесвера, были исправны и незаменимы для собственных нужд.

Также ставится под вопрос применение для Украины оружия, которое имеет сложную цифровую систему управления огнем. Правительство проигнорировало эти опасения, хотя одна из его политических максим заключается в том, чтобы не ослаблять Бундесвер и его способность формировать союзы поставками оружия на Украину.