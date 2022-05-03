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Германия намерена поставить Украине самоходные гаубицы, - Welt

Новина українською →
Берлин, Вторник 03 мая 2022 12:50
Германия намерена поставить Украине самоходные гаубицы, - Welt Фото: Германия намерена поставить Украине самоходные гаубицы (flickr.com/bronpancerna)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии приняло решение о поставке Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitz 2000 из запасов Бундесвера. Берлин поставит семь систем бронированного артиллерийского орудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По данным издания, политическое решение канцелярии и министерства обороны Германии было принято вопреки совету руководящих кадров Бундесвера. Они указали, что только около 40 из 119 Panzerhaubitzen 2000, находящихся на вооружении Бундесвера, были исправны и незаменимы для собственных нужд.

Также ставится под вопрос применение для Украины оружия, которое имеет сложную цифровую систему управления огнем. Правительство проигнорировало эти опасения, хотя одна из его политических максим заключается в том, чтобы не ослаблять Бундесвер и его способность формировать союзы поставками оружия на Украину.

Panzerhaubitzen 2000 - это тяжелые артиллерийские орудия, которые могут стрелять на расстояние до 40 километров.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснил осторожность Германии в поставках тяжелого вооружения Украине.

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