Более четверти российских сил вторжения в Украине выведены из строя, - британская разведка
Российская армия несет тяжелые потери в Украине. Около четверти ее батальонно-тактических групп уже выведены из строя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сообщении, в начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонно-тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности.
"Скорее всего, более четверти этих подразделений в настоящее время выведены из строя", - считают в Минобороны Британии.
При этом в некоторых из самых элитных частей России, в том числе Воздушно-десантных войск (ВДВ), наблюдаются самые высокие показатели потерь.
"России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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