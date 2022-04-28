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Германия выделит 20 млрд евро на культурную поддержку Украины

Новина українською →
Берлин, Четверг 28 апреля 2022 06:32
Германия выделит 20 млрд евро на культурную поддержку Украины Флаг Германии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Германия намерена выделить Украине 20 млрд евро на культурную поддержку и медиа-помощь Украине. Согласно решению правительства, эта сумма будет выделена из немецкого федерального бюджета уже в 2022 году. В первую очередь, средства будут направлены на смягчение последствий войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"С российской захватнической войной культура и идентичность Украины также подлежит уничтожению. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оградить украинские культурные объекты от российской деструктивности", – заявила министр культуры Клаудия Рот.

По ее словам, очень важно обеспечить независимое освещение событий в украинском обществе, и это возможно лишь с поддержкой журналистов, вынужденно выехавших за границу, и с продолжением их работы в Германии.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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