Германия выделит 20 млрд евро на культурную поддержку Украины
Германия намерена выделить Украине 20 млрд евро на культурную поддержку и медиа-помощь Украине. Согласно решению правительства, эта сумма будет выделена из немецкого федерального бюджета уже в 2022 году. В первую очередь, средства будут направлены на смягчение последствий войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"С российской захватнической войной культура и идентичность Украины также подлежит уничтожению. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оградить украинские культурные объекты от российской деструктивности", – заявила министр культуры Клаудия Рот.
По ее словам, очень важно обеспечить независимое освещение событий в украинском обществе, и это возможно лишь с поддержкой журналистов, вынужденно выехавших за границу, и с продолжением их работы в Германии.
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