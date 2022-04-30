ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главы МИД Польши и стран Балтии призвали увеличить военные поставки в Украину

Новина українською →
Рига, Суббота 30 апреля 2022 04:47
Главы МИД Польши и стран Балтии призвали увеличить военные поставки в Украину Рига (Фото: storyblocks.com)
Автор: Константин Широкун

Министры иностранных дел стран Балтии и Польши на встрече в Риге призвали увеличить военные поставки в Украину, а также усилить антироссийские санкции, особенно в энергетическом секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Были обсуждены наиболее эффективные способы помощи Украине в борьбе с российской военной агрессией. Министры иностранных дел были единодушны в том, что необходимо продолжить и активизировать поставки военной техники и вооружения. Санкционный режим против России также необходимо усилить, предусмотрев дальнейшие ограничительные меры в энергетическом секторе", - заявили в МИД Польши.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что нынешние изменения в ситуации безопасности в регионе требуют переориентации политики НАТО.

"Мы хотим добиться постоянного присутствия войск НАТО в странах Балтии и Польши, что позволило бы нам противостоять любой угрозе со стороны России и Беларуси и защитить каждый сантиметр нашей территории", - сказал Ринкевичс.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья