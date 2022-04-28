Оккупанты утром обстреляли жилые кварталы Донецкой области. Есть погибшие

Российские оккупанты утром открыли ракетный обстрел по территории Нью-Йорка Донецкой области. В результате огня погибли три человека, еще трое пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко.

"Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены по меньшей мере 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить", - пишет Кириленко.

В результате обстрела также были повреждены девять частных домов. Точное количество разрушений уточняется.

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