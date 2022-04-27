Наибольшая активность оккупантов - на Слобожанском и Донецком направлениях, - сводка Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах на утро 27 апреля - на 63-е сутки противостояния российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Наибольшая активность группировки оккупационных войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Противник принимает меры по доукомплектованию своих подразделений, понесших потери во время боевых действий, техникой. В частности, путем снятия ее с хранения на складах и базах военных округов. Транспортировка техники на территорию Украины осуществляется обычно железнодорожным транспортом.

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины.

На Слобожанском направлении противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.

На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенково. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт заводы.

С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области до города Изюм две батальонных тактических группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".

На Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии соприкосновения. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасной, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Ореховое.

На Мариупольском направлении враг осуществляет массированное огневое воздействие и блокирование наших подразделений в районе завода "Азовсталь". В городе оккупанты продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.

На Южнобугском и Таврическом направлениях противник использует имеющиеся силы и средства для сосредоточения основных усилий на удержании занятых ранее рубежей и осуществлении огневого воздействия на позиции наших войск. На Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение. С этой целью осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также проводит воздушную разведку.

Силами подразделений Росгвардии оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.

На Таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций и пополнение запасов.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не отмечается.

Нашими воинами за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей: самолет Су-25, вертолет Ка-52, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 9 атак противника, уничтожено 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной и 17 единиц бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и 16 единиц автомобильной техники, 4 топливозаправщика и 1 зенитную установку.