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По Одессе нанесли ракетный удар. Попали в религиозное сооружение

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 19:21
По Одессе нанесли ракетный удар. Попали в религиозное сооружение Фото: оккупанты ракетами попали в религиозные сооружения Одессы (фото wikimedia.org/User Alex_Levitsky)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. Попали по инфраструктурным объектам и религиозному сооружению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Одесса. Официально".

Согласно данным оперативного командования "Південь", в результате обстрела были повреждены инфраструктурные объекты города и одно из религиозных сооружений.

Информация о пострадавших пока уточняется.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе, 2 мая, раздался громкий взрыв.

Война России против Украины длится шестьдесят восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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