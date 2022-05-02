По Одессе нанесли ракетный удар. Попали в религиозное сооружение

Российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. Попали по инфраструктурным объектам и религиозному сооружению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Одесса. Официально ".

Информация о пострадавших пока уточняется.

Согласно данным оперативного командования "Південь", в результате обстрела были повреждены инфраструктурные объекты города и одно из религиозных сооружений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе, 2 мая, раздался громкий взрыв.

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