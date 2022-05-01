ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под российским Белгородом снова слышны взрывы: что происходит

Новина українською →
Белгород, Воскресенье 01 мая 2022 16:05
Под российским Белгородом снова слышны взрывы: что происходит Фото: столб дыма после взрыва под Белгородом (t.me/belgorod_informant)
Автор: Юлия Бойко

В районе российского города Белгород сегодня, 1 мая, снова слышны взрывы. Официальной информации от российских властей на этот счет пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-паблики.

Сообщается, что взрывы были слышны в районе села Томаровка, с его стороны поднимается столб густого дыма. Предполагается, что там могли взорваться склады с боеприпасами.

Также сообщается, что за полчаса до взрывов над Белгородом кружили вертолеты. Пока не известно, связаны ли эти события между собой.

По данным местных пабликов, сейчас перекрыт мост через Северский Донец в районе "Пикник парка". По неподтвержденной информации, на вечер якобы готовится эвакуация из города для всех желающих.

Фото: столб дыма после взрыва под Белгородом (t.me/belgorod_informant)

Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области возле границы с Украиной обрушился железнодорожный мост, причины инцидента устанавливаются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Взрыв Война России против Украины
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны