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В России признались в похищении более 1 млн украинцев

Новина українською →
Москва, Четверг 28 апреля 2022 15:44
В России признались в похищении более 1 млн украинцев Фото: в России признались в похищении более 1 млн украинцев (dan-news info)
Автор: Мария Кучерявец

Россия "без участия украинских властей" вывезла на свою территорию уже более 1 млн граждан Украины. При этом среди депортированных более 138 тысяч - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости"

Только за минувшие сутки российские военные перевезли 16 480 украинцев, из них 3 354 - несовершеннолетние.

"За прошедшие сутки, без участия украинской власти, из опасных районов, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 480 человек, из них - 3 354 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей", - заявил руководитель Наццентра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Кроме того, как утверждает Мизинцев, якобы более 2,75 млн украинцев и иностранных граждан "попросили их эвакуировать".

Напомним, как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, ориентировочно 500 тысяч украинцев были фактически депортированы оккупантами. Враг принудительно вывез их в "ЛДНР" и Россию.

При этом глава государства заверил, что принудительно вывезенные в Россию украинцы вернутся домой.

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