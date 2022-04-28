В Запорожской области откроют гуманитарный коридор: время и маршрут

Сегодня, 28 апреля запланировано открытие гуманитарного коридора из Запорожья к временно оккупированной части области. Маршрут будет пролегать через город Васильевка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОГА.

"Сегодня, 28 апреля будет открыт гуманитарный коридор из города Запорожья во временно оккупированную часть Запорожской области. Маршрут будет пролегать через г. Васильевка Запорожской области и будет функционировать с 11:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что УЗ назначила на сегодня дополнительно 7 эвакуационных рейсов.

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