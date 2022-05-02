В Запорожье начали прибывать спасенные из Мариуполя

В Запорожье начали прибывать спасенные жители Мариуполя. Из города удалось эвакуировать более ста женщин, детей и пожилых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины в Facebook .

"Более ста гражданских жителей Мариуполя, два месяца спасавшихся вместе с защитниками Мариуполя в подземных хранилищах "Азовстали" от бомбардировок и артобстрелов РФ прибыли в Запорожье", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что люди получают все необходимое – горячее питание, медикаменты, продукты.

Кроме того, медики осматривают пострадавших, а также оказывают психологическую помощь.

По уточненной информации от Запорожской ОВА, в Запорожье стали прибывать жители Мариуполя на собственном транспорте. Людей, которых эвакуировали из "Азовстали", ожидают в областном центре через несколько часов.