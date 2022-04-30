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США обсудят координацию дальнейших действий по Украине с партнерами в Европе, - Госдеп

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Вашингтон, Суббота 30 апреля 2022 03:26
США обсудят координацию дальнейших действий по Украине с партнерами в Европе, - Госдеп Флаг США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

7 мая заместитель госсекретаря Венди Шерман встретится в Париже с генеральным секретарем МИД Франции Франсуа Делаттром, государственным секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом, генеральным секретарем МИД Италии Этторе Секи и государственным министром Великобритании по делам Европы и Северной Америки Джеймсом Клеверли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Предметом встречи должно стать обсуждение текущей тесной координации США и европейских партнеров в ответ на жестокую, ничем не спровоцированную войну Путина против Украины.

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