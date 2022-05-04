В МИД России заявили об израильских наемниках в Украине. В ОП отреагировали
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слова спикера Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой об израильских наемниках, которые якобы воюют вместе с бойцами полка "Азов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.
"В МИД РФ заявили, что рядом с нацистами "Азова" воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то более тяжелое", - написал Подоляк.
Напомним, российские военные не покидают попыток штурма "Азовстали" в Мариуполе, где находятся защитники города и гражданское население.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.