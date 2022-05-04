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В МИД России заявили об израильских наемниках в Украине. В ОП отреагировали

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Киев, Среда 04 мая 2022 14:54
В МИД России заявили об израильских наемниках в Украине. В ОП отреагировали Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слова спикера Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой об израильских наемниках, которые якобы воюют вместе с бойцами полка "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"В МИД РФ заявили, что рядом с нацистами "Азова" воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то более тяжелое", - написал Подоляк.

Напомним, российские военные не покидают попыток штурма "Азовстали" в Мариуполе, где находятся защитники города и гражданское население.

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