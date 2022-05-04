В МИД России заявили об израильских наемниках в Украине. В ОП отреагировали

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слова спикера Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой об израильских наемниках, которые якобы воюют вместе с бойцами полка "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"В МИД РФ заявили, что рядом с нацистами "Азова" воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то более тяжелое", - написал Подоляк.