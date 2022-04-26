МВФ и Всемирный банк согласились с потребностью Украины в 5 млрд долларов ежемесячно, - Шмыгаль
Международный валютный фонд создал специальный счет для помощи Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что МВФ и Всемирный банк согласились с тем, что стране нужно 5 млрд долларов ежемесячно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля во время телемарафона.
Как отметил Шмыгаль, ключевой целью поездки украинской делегации в США была поддержка Украины, вооружением и технологиями. "Основные цели визита достигнуты. Нам удалось договориться об 4,8 млрд долларов поддержки: и грантовой и кредитной", - сказал он.
"Также МВФ создал специальный административный счет, через который все наши партнеры будут оказывать помощь. Мы говорим о 5 млрд долларов ежемесячно - необходимость такой суммы подтверждена и МВФ и Всемирным банком. Это средства, в которых нуждается бюджет Украины, чтобы выполнить все наши социальные и гуманитарные обязательства", - добавил он.
Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с партнерами большой пакет помощи Украине. По оценкам Киева, для работы экономики ежемесячно необходимо 5 млрд долларов.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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