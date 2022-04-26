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В Украине более 2 млн человек стали переселенцами после вторжения РФ, - Минсоцполитики

Новина українською →
Вторник 26 апреля 2022 06:18
В Украине более 2 млн человек стали переселенцами после вторжения РФ, - Минсоцполитики Фото: Марина Лазебная, министр социальной политики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр социальной политики Украины Марина Лазебна заявила, что с момента введения военного положения из-за вторжения РФ уже более 2 миллионов человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Всего же в Единой информационной базе данных о переселенцах есть информация относительно 3,4 миллиона граждан Украины.

"Из них более 2 миллионов - это люди, вынужденно переместившиеся после военного положения. И из них 1,9 миллиона - вынужденно переместились впервые", - отметила Лазебная.

Отмечается, что большинство граждан после начала широкомасштабной войны РФ против Украины переехали во Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Киевскую области.

Чаще всего люди выезжали из Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей.

Ранее сообщалось, что по данным ООН, в Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем.

Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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