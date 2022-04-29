В Донецкой области взорвали железнодорожный мост в направлении Славянска

Украинские войска нанесли удар по железнодорожному мосту Лиман – Райгородок через реку Северский Донец, ведущему в Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Под Славянском взорвали железнодорожный мост, чтобы исключить его захват войсками РФ. Разрушение моста подтверждается спутниковыми снимками.

"Мост взорвали вместе с вагонами. Теперь железнодорожное сообщение с Лиманом, который находится в эпицентре боев на Донбассе, невозможно", – говорится в сообщении Hromadske.

Железнодорожный путепровод идет параллельно с автомобильной дорогой между Лиманом и Славянском. Именно в этом направлении пытаются продвинуться войска РФ в наступлении на Донбассе.