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В Донецкой области взорвали железнодорожный мост в направлении Славянска

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Донецкая область, Пятница 29 апреля 2022 20:56
В Донецкой области взорвали железнодорожный мост в направлении Славянска Фото: Железнодорожный вокзал в Славянске (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Украинские войска нанесли удар по железнодорожному мосту Лиман – Райгородок через реку Северский Донец, ведущему в Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Под Славянском взорвали железнодорожный мост, чтобы исключить его захват войсками РФ. Разрушение моста подтверждается спутниковыми снимками.

"Мост взорвали вместе с вагонами. Теперь железнодорожное сообщение с Лиманом, который находится в эпицентре боев на Донбассе, невозможно", – говорится в сообщении Hromadske.

Железнодорожный путепровод идет параллельно с автомобильной дорогой между Лиманом и Славянском. Именно в этом направлении пытаются продвинуться войска РФ в наступлении на Донбассе.

К слову, в Харьковской области в освобожденной Русской Лозовой установили украинский флаг.

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