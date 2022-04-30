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Украина объявила подозрение секретарю Совбеза РФ Патрушеву

Новина українською →
Киев, Суббота 30 апреля 2022 16:35
Украина объявила подозрение секретарю Совбеза РФ Патрушеву Фото: секретарь Совбеза России Николай Патрушев (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинская прокуратура объявила подозрение секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву. Он обвиняется в покушении на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Секретарю Совета безопасности РФ уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, секретарь Совбеза РФ принимал участие в реализации плана по нарушению территориальной целостности Украины. В частности, на внеочередном заседании этого органа 21 февраля 2022 года он публично призвал к необходимости признания Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В Офисе генпрокурора не упоминается имя российского высокопоставленного чиновника. Однако с 2008 года должность секретаря Совбеза РФ бессменно занимает Николай Патрушев. Его еще называют "серым кардиналом". Входит в узкий круг доверенных людей Путина.

Напомним, ранее стало известно об участии Патрушева в принятии решения о нападении на Украину.

Отметим, по данным агентства Bloomberg, люди из окружения Путина уже называют войну в Украине катастрофической ошибкой.

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