Украина объявила подозрение секретарю Совбеза РФ Патрушеву
Украинская прокуратура объявила подозрение секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву. Он обвиняется в покушении на территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"Секретарю Совета безопасности РФ уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, секретарь Совбеза РФ принимал участие в реализации плана по нарушению территориальной целостности Украины. В частности, на внеочередном заседании этого органа 21 февраля 2022 года он публично призвал к необходимости признания Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".
В Офисе генпрокурора не упоминается имя российского высокопоставленного чиновника. Однако с 2008 года должность секретаря Совбеза РФ бессменно занимает Николай Патрушев. Его еще называют "серым кардиналом". Входит в узкий круг доверенных людей Путина.
Напомним, ранее стало известно об участии Патрушева в принятии решения о нападении на Украину.
Отметим, по данным агентства Bloomberg, люди из окружения Путина уже называют войну в Украине катастрофической ошибкой.
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