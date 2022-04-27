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В Белгородской области РФ загорелся склад боеприпасов, гремели взрывы

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Россия, Среда 27 апреля 2022 05:49
В Белгородской области РФ загорелся склад боеприпасов, гремели взрывы Фото: Белгород (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гладкова.

"Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва. Только что связался с председателем Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительным данным, горит склад боеприпасов", - сообщил российский губернатор.

Он также отметил, что разрушений жилых построек и домов нет. Кроме того, пострадавших среди мирного населения также нет.

Тем временем в сети появилось видео со вспышками над Белгородской областью.

Напомним, в российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе.

Ранее в Белгороде заявили о повреждении ж/д путей в граничащем с Украиной районе.

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