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Пушилин анонсировал "большую стройку" в Мариуполе. Хотят вернуть депортированных

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Мариуполь, Суббота 30 апреля 2022 12:36
Пушилин анонсировал "большую стройку" в Мариуполе. Хотят вернуть депортированных Фото: главарь "ДНР" Денис Пушилин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин анонсировал "большую стройку" в разрушенном Мариуполе. Предположительно, для этого хотят вернуть из России депортированных мариупольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вчера во время пропаганда-тура Пушилин анонсировал "большую стройку" в Мариуполе при поддержке России. Сразу, как только решатся вопросы с "Азовсталью"… Люди, которые не могут даже в Донецке, где нет таких последствий и обстрелов, наладить водоснабжение, что-то будут строить", - отметил он.

По его словам, сегодня от депортированных в Россию украинских беженцев стали поступать сообщения о том, что миграционные службы в регионах начали их обзванивать и предупреждать, что в ближайшее время они должны будут вернуться в Мариуполь на "большую стройку".

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Мариуполе заселяют в уцелевшие дома неизвестных людей.

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Мариуполь ДНР Пушилин
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