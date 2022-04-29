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США начали подготовку украинских военных в Германии, - Пентагон

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Пятница 29 апреля 2022 22:52
США начали подготовку украинских военных в Германии, - Пентагон Фото: США начали подготовку украинских военных в Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

США начали дополнительную подготовку украинских бойцов на американских военных объектах в Германии. Обучают их пользованию радарными системы и бронетехникой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Эти усилия основываются на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские войска уже прошли в других местах, а также включают подготовку по радарными системами и бронетехникой, о которой недавно было объявлено в рамках пакетов помощи в сфере безопасности", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, Германия является одной из трех мест, которые США используют для обучения украинских военных за пределами Украины. Другие же страны он не стал раскрывать.

Также он отметил, что обучение проводит Национальная гвардия Флориды.

"Недавнее воссоединение этих военнослужащих Национальной гвардии Флориды с их украинскими коллегами, как нам сказали, было эмоциональной встречей, учитывая те прочные связи, которые образовались, когда они жили и работали вместе до временного расставания в феврале", - добавил Кирби.

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