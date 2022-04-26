Арестович о намерениях РФ начать наступление на Бессарабию: ускорит поражение Кремля

Сегодняшние российские ракетные удары по югу Одесской области свидетельствуют о намерениях Кремля начать наступление на новом направлении - в районе украинской Бессарабии. Однако это лишь ускорит военное и политическое поражение России .

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"РФ заявляет о том, что нужно оккупировать Молдову и сегодняшние удары ракетами по нашему южному региону, может свидетельствовать о намерении РФ добавить к направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии", - заявил он.

По словам Арестовича, военно-политическое руководство Украины вполне понимает эту угрозу и находится на постоянной связи с соседями.

"Мы знаем, что делать. А российскому руководству могу передать: добавление еще одного направления наступления просто ускорит ваше военное поражение здесь и политическое поражение в мире", - подчеркнул представитель Банковой.