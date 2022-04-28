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Лукашенко подтвердил планы вместе с Путиным возродить СССР

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Минск, Четверг 28 апреля 2022 11:43
Лукашенко подтвердил планы вместе с Путиным возродить СССР Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным планирует возродить союзное государство по принципу Союза Советских Социалистических Республик (СССР). В него могут войти страны, которые входили в его состав в XX веке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

В частности, на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым он заявил, что видит большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью.

"Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства - Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее о желании Путина возродить СССР заявляла замглавы Государственного департамента США Виктория Нуланд, но Кремль подчеркивал, что это невозможно.

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