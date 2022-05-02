Цель России - отрезать Украину от морей, - Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия не оставляет своих планов захватить Донецкую и Луганскую области. Однако РФ намерена отрезать Украины от Черного и Азовского морей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"Россия не оставляет своих планов захватить не только географические границы донецкой и луганской областей, они сейчас пытаются это сделать в Харьковской области, Херсонской. Их цель отрезать Украину от морей", - заявила она.
Напомним, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 800 своих военных.
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