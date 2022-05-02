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Цель России - отрезать Украину от морей, - Маляр

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Киев, Понедельник 02 мая 2022 11:39
Цель России - отрезать Украину от морей, - Маляр Фото: замминистра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия не оставляет своих планов захватить Донецкую и Луганскую области. Однако РФ намерена отрезать Украины от Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Россия не оставляет своих планов захватить не только географические границы донецкой и луганской областей, они сейчас пытаются это сделать в Харьковской области, Херсонской. Их цель отрезать Украину от морей", - заявила она.

Напомним, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 800 своих военных.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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