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"Способности нет": Данилов оценил, удастся ли РФ захватить Украину

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Киев, Пятница 29 апреля 2022 14:44
"Способности нет": Данилов оценил, удастся ли РФ захватить Украину Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, России не удастся легитимизировать свое присутствие на временно оккупированных территориях нашей страны. Он заверил, у страны-агрессора нет способности, чтобы захватить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью "Радио Свобода".

Так, отвечая на вопрос журналиста относительно намерений оккупантов ввести в обращение рубли в Херсонской области он ответил, что это "классическая формула рашистов".

"Когда они (рашисты - ред.) захватывают ту или иную территорию, они хотят поменять банковскую систему. Насколько это приживется на Херсонщине я сказать точно вам могу - не приживется", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО не исключил, что на некоторое время враг может пробовать "сделать такую валюту - псевдовалюту", которая будет на этой территории.

"Но учитывая то сопротивление, которое оказывают херсонцы и все граждане нашей страны, я более чем уверен, что это на короткий промежуток времени...Вообще способности захватить нашу страну у Российской Федерации нет",- резюмировал Данилов.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали о подготовке российских военных провести фейковый "референдум" в Херсонской области. Так, оккупанты уже начали печатать бюллетени.

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