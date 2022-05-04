Блинкен обсудил с главой МИД Британии дополнительную помощь Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс провели разговор. Главной темой стала ситуация в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.
Блинкен и Трасс обсудили войну России против Украины. В частности, выделение Украине дополнительной помощи в области безопасности и гуманитарной помощь.
"Госсекретарь подтвердил поддержку Украины, где мужественный украинский народ продолжает защищаться от жестоких атак путинской агрессивной войны", - говорится в сообщении.
Политики также обсудили экономические последствия для тех, кто продолжает оказывать финансовую или материальную поддержку, которая помогает Кремлю в войне против Украины.
Кроме того, Блинкен и Трасс договорились поддерживать трансатлантическое единство и продолжать коллективную борьбу с пандемией COVID-19.
Напомним, недавно Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили помощь Украине в размере 33 млрд долларов.
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