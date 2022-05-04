Немецкие истребители перехватили российский самолет над Балтийским морем
В небе над Балтийским морем двумя немецкими истребителями Eurofighter был перехвачен российский разведывательный самолет Ил-20.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление представительства сил Германии в НАТО в Twitter.
"Российский Ил-20 Кут-А (самолет-разведчик) был перехвачен нашей службой быстрого реагирования (QRA) над Балтийским морем в выходные дни, при этом два истребителя Eurofighter поднялись в воздух из Лааге", - говорится в публикации.
Также отмечается, что служба ежедневно работает для "защиты воздушного пространства над Германией и НАТО".
Инцидент в небе над Балтийским морем произошел 30 апреля. Российский Ил-20 пересек международное воздушное пространство, и направлялся к острову Рюген (Германия). Поднятые по тревоге истребители Eurofighter принудили непрошенного "гостя" сменить курс, сопроводив самолет-разведчик за пределы воздушных границ ФРГ.
Ранее сообщалось, что 30 апреля российский самолет наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 вторгся в воздушное пространство Дании к востоку от Борнхольма, датского балтийского острова. Затем он нарушил воздушное пространство Швеции.
После этого и Дания, и Швеция вызвали российских послов для дачи пояснений относительно нарушения своих воздушных пространств.
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