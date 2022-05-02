Эвакуация из Мариуполя: людям придется пройти российскую фильтрацию в Мангуше

Российские оккупанты устроили фильтрацию для эвакуированных жителей Мариуполя. Процедура будет проводиться в Мангуше по дороге на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, для эвакуированных из Мариуполя будет посадка в автобусы в поселке Мангуш.

"Внимание. Фильтрация в Мангуше будет, но россияне обещают провести быстро", - отметил он.

Кроме того, посадка в автобусы будет и в Бердянске на Луначарском кольце. Также к колонне можно присоединиться на собственном авто.

"По времени посадок по пунктам маршрута - время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено. Понимаем, но нужно будет ждать", - добавил он.