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Эвакуация из Мариуполя: людям придется пройти российскую фильтрацию в Мангуше

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Мариуполь, Понедельник 02 мая 2022 09:32
Эвакуация из Мариуполя: людям придется пройти российскую фильтрацию в Мангуше Фото: эвакуация из Мариуполя (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты устроили фильтрацию для эвакуированных жителей Мариуполя. Процедура будет проводиться в Мангуше по дороге на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, для эвакуированных из Мариуполя будет посадка в автобусы в поселке Мангуш.

"Внимание. Фильтрация в Мангуше будет, но россияне обещают провести быстро", - отметил он.

Кроме того, посадка в автобусы будет и в Бердянске на Луначарском кольце. Также к колонне можно присоединиться на собственном авто.

"По времени посадок по пунктам маршрута - время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено. Понимаем, но нужно будет ждать", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что начало эвакуации из Мариуполя перенесли на 2 мая, точка сбора людей - торговый центр "Порт Сити".

Накануне началась эвакуация при участии ООН и Красного Креста, ожидается, что уже сегодня первые эвакуированные доберутся до Запорожья.

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Мариуполь эвакуация
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