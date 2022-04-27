Генсек ООН рассказал Дуде о своих встречах с Путиным и Эрдоганом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе визита в Польшу встретился с президентом Анджеем Дудой и рассказал о своих поездках в Москву и Анкару, где беседовал с президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Гутерриш прибыл в Польшу по пути в Украину, и был принят Дудой в Жешуве.

"Генеральный секретарь выразил президенту глубокую признательность и благодарность за щедрость польского народа за то, как он открыл свои дома и свои сердца почти двум миллионам украинских беженцев", - говорится в протоколе встречи, представленной организацией.

Генсек ООН также проинформировал польского президента о своих встречах в Москве и Анкаре.

Отметим, что теперь у Гутерриша намечен визит в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.