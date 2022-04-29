Российский вертолет обстрелял позиции пограничников в Сумской области
Фото: Россия второй раз за сутки обстреляла Сумскую область (facebook com rnbou)
Российский вертолет обстрелял на территории Сумской области позиции украинских пограничников. Оккупанты применили неуправляемые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
"Сегодня после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка", что в Сумской области, военный вертолет рашистов совершил обстрел украинской территории", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Россия второй раз за сутки обстреляла территорию Сумской области. Российская армия выпустила более 30 мин.
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