ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия назовет победой захват Донбасса и частично юга Украины, - Арестович

Новина українською →
Киев, Вторник 03 мая 2022 12:22
Россия назовет победой захват Донбасса и частично юга Украины, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Российская Федерация уже в ближайшие дни может объявить захват Донбасса и частично юга своей победой в войне против Украины. Москва намерена фактически аннексировать эти территории.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, политические цели России в войне против Украины не меняются.

"Я так думаю, они согласились, что победой в этой войне можно будет считать выход на административные границы Донецкой, Луганской и Херсонской областей, частично, возможно, и Запорожской", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что это может означать провозглашения какой-то "Таврической губернии" и фактическую аннексию территорий с российским рублем, выплатами из российского бюджета, обучением в школах, местными администрациями и т.д.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск заявил, что готов встретится с президентом России Владимиром Путиным для прекращения войны в Украине, но Кремль не отвечает на запросы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Война России против Украины
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине