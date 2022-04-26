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Генсек ООН - Путину: Мы считаем, что произошло вторжение в Украину

Новина українською →
Москва, Вторник 26 апреля 2022 20:09
Генсек ООН - Путину: Мы считаем, что произошло вторжение в Украину Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился сегодня, 26 апреля, с российским президентом Владимиром Путиным. Генсек ООН заявил, что считает войну в Украине вторжением России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи генсека ООН с президентом РФ.

"Мы (наверное, речь об ООН - ред.) считаем, что произошло вторжение на территорию Украины. Тем не менее я прибыл в Москву с прагматичным подходом", - сказал Гутерриш.

Как отметил генсек ООН, он понимает, что у России были противоречия по поводу некоторых вопросов в отношении Украины, однако они должны быть разрешены в рамках Устава ООН.

Напомним, перед этим Гутерриш встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и предложил создать контактную группу Украина-Россия-ООН по поводу гуманитарных вопросов.

После визита в Москву генсек ООН отправится в Украину. В Киеве он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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ООН Антониу Гутерриш Вторжение России в Украину Владимир Путин
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