Генсек ООН - Путину: Мы считаем, что произошло вторжение в Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился сегодня, 26 апреля, с российским президентом Владимиром Путиным. Генсек ООН заявил, что считает войну в Украине вторжением России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи генсека ООН с президентом РФ.

"Мы (наверное, речь об ООН - ред.) считаем, что произошло вторжение на территорию Украины. Тем не менее я прибыл в Москву с прагматичным подходом", - сказал Гутерриш.

Как отметил генсек ООН, он понимает, что у России были противоречия по поводу некоторых вопросов в отношении Украины, однако они должны быть разрешены в рамках Устава ООН.